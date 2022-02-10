Mehmet Ali Erbil'e doğum gününde 70 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye edildi

Mekanın sahibi Bülent Korkmaz’ın, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Milliyet'in haberine göre; Erbil, yeni yaşından beklentisini ise ''Sağlık ve huzur'' sözleri ile özetledi.

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