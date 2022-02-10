Mehmet Ali Erbil'e doğum gününde 70 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye edildi
Taciz iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 65 yaşını kutladı.
Geçtiğimiz aylarda Ece Ronay'ın taciz iddialarıyla gündemin ana konusu haline gelen Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına girdi. Erbil'e kızı Yasmin Erbil ve oğlu Ali Sadi Karaköy'deki bir mekanda sürpriz doğumf günü partisi organize etti. Ünlü sunucunun doğum gününe kızı Yasmin Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar,Onur Büyüktopçu, Nurseli İdiz, Gülay Kamaz, Bülent Korkmaz, Merve Özaltın ve ağabeyi Mustafa Erbil gibi isimler katıldı.
Erbil'in kızı Yasmin tarafından özel olarak hazırlayılan doğum günü pastası geceye damga vurdu. Çarkıfelek’teki motifiyle birlikte ‘Dobrosvski’,’Parmaktan sonra’, ‘Acımadı ki’, ‘Mehmet Ali Beyyy’ gibi sözlerle bezenmiş pastadaki mumları üfleyen ünlü şovmen, daha sonra tebrikleri kabul etti.
Mehmet Ali Erbil’i çocuklarıyla birlikte mutluluğunu görünce duygusallaşan ünlü sanatçı Nurseli İdiz, gözyaşlarına hakim olamadı ve ağlamaya başladı.
Mekanın sahibi Bülent Korkmaz’ın, 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Milliyet'in haberine göre; Erbil, yeni yaşından beklentisini ise ''Sağlık ve huzur'' sözleri ile özetledi.