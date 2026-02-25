Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile geçtiğimiz yılın Ağustos ayında dünyaevine giren Gülseren Ceylan, sosyal medyada özel içerik paylaşımları için ücretli abonelik sistemine geçti.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra çiftin ayrılık kararı aldıkları ve boşanmak için hazırlıklara başladığı bile iddia edilmişti.
28 Ağustos 2025'te sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren, ancak evliliklerinin henüz 3. ayında boşanma kararı alıp avukatlarına vekalet veren çift, Ocak 2026'da barıştıklarını duyurmuştu. Barışma sonrası evine dönen Gülseren Ceylan, şimdi de dijital içerik üreticisi kimliğiyle gündemde.
Instagram’ın son dönemde popüler hale getirdiği "Ücretli Abonelik" sistemini aktif eden Gülseren Ceylan, kendisini takip eden binlerce kişiye seslendi.
Bu sistemle birlikte Ceylan; günlük yaşamına dair özel kareleri, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış videoları ve belki de Mehmet Ali Erbil ile olan evliliğinin kamera arkasını sadece aylık ücret ödeyen "özel" takipçileriyle paylaşacak.