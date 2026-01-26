Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Hem ekranlarda hem de sosyal medyada danışanlarının birbirinden ilginç sorularına verdiği yanıtlarla günden olan uzman psikolog Esra Ezmeci bu sefer Mehmet Ali Erbil ile 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ı ağırladı. Programa Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları damgasını vururken özellikle tuvalet itirafı olay oldu.
Cinsel mutsuzluktan, aşka, evlilik içi tartışmalarından çarpık ilişkilere kadar pek çok konuda soruyla karşı karşıya kalan, adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Psikolog Esra Ezmeci'nin bu seferki konukları geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Mehmet Ali Erbil ile 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan oldu.
Hem ekranlarda hem de sosyal medyada kendisine gelen sorularını yanıtlayan uzman Esra Ezmeci sık sık mide bulandıran itiraflar ve akılalmaz sorularla karşı karşıya kalıyordu. Ancak Esra Ezmeci belki de hayatının en zor yayınlarından birini yaptı. Çünkü karşısındaki isim bu sefer Mehmet Ali Erbil'di...
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra çiftin ayrılık kararı aldıkları ve boşanmak için hazırlıklara başladığı bile iddia edilmişti.
İddialar o kadar büyümüştü ki çiftin evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı dahi öne sürülmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin yolunu kestiği Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilerinin inişli çıkışlı yapısına dikkat çekerek "Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik. Şu an iyiyiz, her şey yolunda ama bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz" dedi.