Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı

İddialar o kadar büyümüştü ki çiftin evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı dahi öne sürülmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin yolunu kestiği Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilerinin inişli çıkışlı yapısına dikkat çekerek "Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik. Şu an iyiyiz, her şey yolunda ama bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz" dedi.