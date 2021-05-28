Mehmet Ali Erbil'in kendinden 36 yaş küçük aşkıyla ilgili dikkat çeken yorum
Şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 yaşındaki Çilem Nur Demiral'la yeni bir aşka yelken açarken ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi oturdu.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'in, reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel, 'Yaşlı Ünlüler, Genç Ünsüzler, 'Win Win' İlişkiler' başlıklı yazısı ile Erbil-Demiral birlikteliğine dikkat çeken bir yorum getirdi:
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"Mehmet Ali Erbil (64), kendisinden 36 yaş küçük olan Çilem Nur Demiral (28) ile bir ilişki yaşadığını açıkladı.
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Erbil, 'Artık Instagram'dan, DM'den yürüyorum' diyordu, şaka değilmiş. Sağlığına kavuşan Erbil sahalara döndü ve kaldığı yerden 'yürümeye' devam ediyor!
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