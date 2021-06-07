Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına devam ediyor
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil verdiği pozlarla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Babasının hastanede olduğu dönemde yaptığı bikinili paylaşımla eleştirilerin odağı olan Yasmin Erbil yine gündem oldu.
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, babasının sansürünü es geçti. Peşpeşe yayınladığı cesur pozlar dikkat çekti.
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FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yasmin Erbil, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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