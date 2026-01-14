Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile yeni cici annesi Gülseren Ceylan kaza geçirdi
Mehmet Ali Erbil'in önceki evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil ile geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturduğu ve aralarındaki 42 yaş farkı olay olan Gülseren Ceylan trafik kazası geçirdi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişyi.
Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşulmuştu.
Hatta bu nikahtan kısa bir süre sonra çiftin ayrılık kararı aldıkları ve boşanmak için hazırlıklara başladığı bile iddia edilmişti.
İddialar o kadar büyümüştü ki çiftin evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı dahi öne sürülmüştü.
