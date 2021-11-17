Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, verdiği pozlarla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
300 bini aşkın takipçisi bulunan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.
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Erbil, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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Erbil, bu defa yatak pozuyla olay yarattı.
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