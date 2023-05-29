Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar
Bugün İstanbul Beykoz Adliyesi'ne el ele geçen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.
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Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi.
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Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.
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Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi.
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