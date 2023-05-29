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  4. Boşanırken bile örnek oldular... Mahkemeye el ele gelip, boşandılar

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar

Bugün İstanbul Beykoz Adliyesi'ne el ele geçen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar - Resim: 1

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar - Resim: 2

Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi. 

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar - Resim: 3

Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.  

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar - Resim: 4

Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi.

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