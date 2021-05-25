Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti ekranlara geri dönüyor
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'la başrolü paylaştığı 'Masumiyet' dizisi final yapan Mehmet Aslantuğ, yeni projesinde yoluna eşi Arzum Onan ile devam edecek.
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'la başrolü paylaştığı 'Masumiyet' dizisi final yapan Mehmet Aslantuğ, yeni projesinde yoluna eşi Arzum Onan ile devam edecek.
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Akşam gazetesinin haberine göre; Mehmet Aslantuğ müjdeyi verdi. İkili, 24 yıl önce ekrana gelen 'Sıcak Saatler' adlı dizisinin devam hikâyesini 'Son Cemre' ismiyle yeniden çekmeye hazırlanıyor.
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Setlere eşinin ricası üzerine dönmeye karar veren Arzum Onan ile Aslantuğ, yıllar önce oynadıkları 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.
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1997 yılındaki 'Sıcak Saatler'in devam hikayesi olacak 'Son Cemre' için geniş bir kadro oluşturmak isteyen Mehmet Aslantuğ, birkaç yıldır bu projesi üzerine çalıştığını söyledi.
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