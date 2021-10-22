Mehmet Dinçerler ile Hadise'den aşk pozları
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’de birlikte olmaya başlamıştı.
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Önce Tulum’da, sonra da Bodrum’da tatil yapan çiftten ilk fotoğraf ağustos ayında geldi.
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Ardından Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
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'Özel hayatımla ilgili konuşmam' diyen Mehmet Dinçerler'den ilk paylaşım ise bugün geldi.
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