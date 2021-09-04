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Mehmet Dinçerler’den Hadise önlemi

Aşkları doludizgin devam eden Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye'de buluştu.

Aşkları doludizgin devam eden Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye'de buluştu.

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Basın mensuplarını fark eden Mehmet Dinçerler, hızla gözlerden kaybolmaya çalıştı. Bu çabaları boşa çıkan iş insanı ve şarkıcı sevgilisi görüntü vermekten kaçamadı.

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 Gazetecileri sorularını cevapsız bırakan çift, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.

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Bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Meksika Tulum'da almıştı.

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