Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın önceki gün yarışmacılardan yapmalarını istediği imza tabağı Okyanus'un mönü fiyatı ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan eleme bölümünde Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde arasında büyük bir rekabet yaşandı.
İki aşamalı oyunun sonunda başarısız olan Yudum, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. Gecenin sürprizi ise Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan yapmasını istediği "Okyanus" isimli imza yemeğinin izleyiciler tarafından eleştirilmesi oldu.
Yalçınkaya'nın “Okyanus” isimli imza yemeğinde simit üzerine balık servis edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ahtapot, levrek, yılan balığı ve sardalya gibi deniz ürünlerinden oluşan bu tabak, izleyiciler tarafından özensiz bulundu. Birçok izleyici, "Bu tabağı bir yarışmacı yapsa eleştirirlerdi" ve "Bu yemeğe para vermem" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.