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  4. Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın önceki gün yarışmacılardan yapmalarını istediği imza tabağı Okyanus'un mönü fiyatı ortaya çıktı.

Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan eleme bölümünde Kerem, Muratcan, Şirin, Yudum, Erim, Beyza ve Zübeyde arasında büyük bir rekabet yaşandı.

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Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

İki aşamalı oyunun sonunda başarısız olan Yudum, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. Gecenin sürprizi ise Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan yapmasını istediği "Okyanus" isimli imza yemeğinin izleyiciler tarafından eleştirilmesi oldu.

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Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Yalçınkaya'nın “Okyanus” isimli imza yemeğinde simit üzerine balık servis edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

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Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Ahtapot, levrek, yılan balığı ve sardalya gibi deniz ürünlerinden oluşan bu tabak, izleyiciler tarafından özensiz bulundu. Birçok izleyici, "Bu tabağı bir yarışmacı yapsa eleştirirlerdi" ve "Bu yemeğe para vermem" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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