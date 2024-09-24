Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı dudak uçuklattı

Ahtapot, levrek, yılan balığı ve sardalya gibi deniz ürünlerinden oluşan bu tabak, izleyiciler tarafından özensiz bulundu. Birçok izleyici, "Bu tabağı bir yarışmacı yapsa eleştirirlerdi" ve "Bu yemeğe para vermem" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.