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  3. 12 Mayıs 2017 08:55

Meksika güzeline striptiz dayağı

Meksika güzeline striptiz dayağı

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cancun'da eğlenmek için bir striptiz klübüne giden eski Meksika güzeli Brenda Zambrano (23), kıskançlık krizine giren bir dansçı kızın hışmına uğradı. 

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Meksika güzeline striptiz dayağı

Meksikalı mankenin 'kendi müşterilerine çalamayacağını' söyleyen striptiz dansçısı, bir anda Zambrano'ya saldırarak, kafasında bir şişesi kırdı. 

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Meksika güzeline striptiz dayağı

Dtaha sonra da cam kırıklarıyla Meksikalı mankene saldıran dansçı kadın "Bu mekan bana ve arkadaşlarıma ait. Müşterilerimizi çalıp bizi işimizden edemezsin" diye bağırdı. 

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Meksika güzeline striptiz dayağı

Cancun kentine yeni piyasaya çıkacak olan mücevherat koleksiyonunu tanıtımı için geldiğini söyleyen Zambrano, "Sadece eğlenmek için bu gece klübüne gelmiştim. Halen şaşkınım. Acil olarak hastaneye kaldırıldım ve başıma 13 dikiş atıldı" diye konuştu. 

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