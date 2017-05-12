Meksika güzeline striptiz dayağı

Cancun kentine yeni piyasaya çıkacak olan mücevherat koleksiyonunu tanıtımı için geldiğini söyleyen Zambrano, "Sadece eğlenmek için bu gece klübüne gelmiştim. Halen şaşkınım. Acil olarak hastaneye kaldırıldım ve başıma 13 dikiş atıldı" diye konuştu.