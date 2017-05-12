Meksika güzeline striptiz dayağı
Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cancun'da eğlenmek için bir striptiz klübüne giden eski Meksika güzeli Brenda Zambrano (23), kıskançlık krizine giren bir dansçı kızın hışmına uğradı.
Meksikalı mankenin 'kendi müşterilerine çalamayacağını' söyleyen striptiz dansçısı, bir anda Zambrano'ya saldırarak, kafasında bir şişesi kırdı.
Dtaha sonra da cam kırıklarıyla Meksikalı mankene saldıran dansçı kadın "Bu mekan bana ve arkadaşlarıma ait. Müşterilerimizi çalıp bizi işimizden edemezsin" diye bağırdı.