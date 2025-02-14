Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç'ın ilişkilerinde kriz yaşandığı iddia edilmişti. Ünlü isim, boşanma iddialarına son noktayı koydu.
2023 yılının Ekim ayında mutlu bir şekilde evlenen şarkıcı Melek Mosso ve basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.
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Çiftin sosyal medyada birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları boşanma söylentilerine neden olmuştu.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serkan Sağdıç, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.
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"BOŞANMIYORUZ, ÇOK SEVİYORUZ"
Bir etkinlikte görüntülenen Melek Mosso, boşanma iddiaları ve eşinin fotoğraflarını kaldırmasının nedenini açıklamak için Muhabir Online’a konuştu.
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