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Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç'ın ilişkilerinde kriz yaşandığı iddia edilmişti. Ünlü isim, boşanma iddialarına son noktayı koydu.

Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu - Resim: 1

2023 yılının Ekim ayında mutlu bir şekilde evlenen şarkıcı Melek Mosso ve basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.

 

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Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu - Resim: 2

Çiftin sosyal medyada birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları boşanma söylentilerine neden olmuştu.

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Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu - Resim: 3

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serkan Sağdıç, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Melek Mosso boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu - Resim: 4

"BOŞANMIYORUZ, ÇOK SEVİYORUZ"
Bir etkinlikte görüntülenen Melek Mosso, boşanma iddiaları ve eşinin fotoğraflarını kaldırmasının nedenini açıklamak için Muhabir Online’a konuştu.

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