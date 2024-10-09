Melek Mosso’dan estetik itirafı: "Canım isterse yine yaptırırım!"
Kalça estetiğiyle gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso, estetik ile ilgili soruya, "Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" cevabı verdi.
Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, Berfu Yenenler'in Youtube programına konuk oldu. Yeni bir estetiği olmadığını ifade eden ünlü şarkıcı, evliliği hakkında da konuştu.
"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"
Ekim 2023'ten bu yana Serkan Sağdıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:
"Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk."
Mosso, ünlü olduğu için eşinin onunla sevgili olmak istemediğini dile getirdi.
Serkan Sağdıç'ın ilişkiye başlamadan önce kendisine söylediklerini aktaran Mosso, "Başta eşim, 'ikimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı" dedi.