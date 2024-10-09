Melek Mosso’dan estetik itirafı: "Canım isterse yine yaptırırım!"

"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"

Ekim 2023'ten bu yana Serkan Sağdıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk."