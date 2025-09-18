Melek Mosso'dan yeni imaj sürprizi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, imaj değişikliğine gitti. Kızıl saç renginden vazgeçen şarkıcı, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Melek Mosso, şarkılarının yanı sıra tarzındaki değişikliklerle de sık sık gündeme geliyor.
Uzun yıllar sahnelerde uzun saçlarıyla gördüğümüz sanatçı, geçtiğimiz aylarda saçlarını küt kestirerek radikal bir karar almış ve bu değişim hayranları arasında büyük yankı uyandırmıştı.
Mosso şimdi de saç renginde farklı bir adım attı. Kızıl tonlarını bırakan şarkıcı, kısa saçlarını mor ve siyah kontrastıyla renklendirdi. Özellikle ön kısımlarını canlı mor yapan Mosso, alışılmışın dışında bir görünüme kavuştu.
İŞTE MELEK MOSSO'NUN SON HALİ
Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçıya hayranlarından çok sayıda yorum geldi.
