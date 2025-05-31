Melike Şahin 10 yaş büyük eşi için böyle aşka geldi
Şimdilerde konser turuna devam eden sevilen şarkıcı Melike Şahin, eşi Sedat Arpalık'la evliliklerinin 2. yıl dönümlerini herkesi duygulandıran paylaşımlarla kutlayıp eşine olan aşkını ilan etti..
Son yılların en popüler şarkıcılarının başında gelen başarılı sanatçı Melike Şahin bir yandan O Ses Türkiye yarışmasındaki jüriliğine devam ediyor diğer taraftan da konserlerine...
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Kendisinden 10 yaş büyük eşi Sedat Arpalık ile 2 yıllık evliliğini de sürdüren Melike Şahin evliliğini magazin gündeminden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında.
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Hatırlanacağı gibi Melike Şahin ile Bülent Arpalık arasındaki yaş farkı bir dönem magazin gündeminde oldukça fazla yer bulmuştu.
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Melike Şahin, 2023 yılında hayatını birleştirdiği eşi Sedat Arpalık'a sosyal medyada bir sürpriz yaptı.
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