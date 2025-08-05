Melike Şahin derin yırtmacıyla rüzgarın azizliğine uğradı ama umursamadı
Önceki gün İstanbul Festivali'nde sahne alan Melike Şahin konser için tercih ettiği beline kadar uzanan yırtmaçlı cesur sahne kıyafeti ile bir anda esen rüzgarın azizliğine uğradı.
Son yılların en popüler şarkıcılarının başında gelen başarılı sanatçı Melike Şahin İstanbul'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.
1 / 11
Hem sesi hem de sahne performansıyla izleyiciden tam not alan Melike Şahin şarkılarıyla da izleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.
2 / 11
İstanbul Festivali sahnesi için çok özel ve çok cesur bir kıyafet tercih eden Melike Şahin'in belinden başlayan yırtmacı ise başına dert oldu.
3 / 11
Mavi derin yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dolaşırken şarkıcının bir anda eteği açıldı.
4 / 11