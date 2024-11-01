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  4. Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu

Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu

Türkiye'de son yıllarda en hızlı yükselen isimlerin başında gelen Melike Şahin, Grammy'nin Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu - Resim: 1

Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

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Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu - Resim: 2

Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan platformda, Şahin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.

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Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu - Resim: 3

Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı.

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Melike Şahin Grammy listesine giren ilk Türk sanatçı oldu - Resim: 4
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