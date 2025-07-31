Melike Şahin kötü haberi konser sırasında verdi
Son yılların en popüler sanatçılarından biri olan Melike Şahin, İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri sırasında geçirdiği kötü günleri ilk kez açıklarken, güzel sanatçının itirafını duyan izleyiciler büyük bir şok yaşadı.
Son yılların en popüler şarkıcılarının başında gelen başarılı sanatçı Melike Şahin İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu.
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Hem sesi hem de sahne performansıyla izleyiciden tam not alan Melike Şahin şarkılarına ara verdiği sırada seyircisiyle dertleşti.
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Son zamanlarda zor günler yaşadığını belirten Melike Şahin'in yaptığı açıklama ise izleyicisine şok yaşattı.
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Melike Şahin'in sahnedeki durgun hali ve yüzündeki hüzünlü ifade dikkatlerden kaçmamıştı.
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