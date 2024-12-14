Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası

Buna karşılık öğretmen Melike Şahin de davanın reddini talep etti. Markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini vurgulayan öğretmen itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı; “Sanatçı Melike Şahin 2017’de ünlü olmuştur. Müvekkil ise eskiden beri tanınmıştır. Sanat, müzik, tekvando ve pilates alanında bu markayı tescil ettirmiştir. Ayrıca davacının ismi ‘Melike Şahin Arpalık’tır”