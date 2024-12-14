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Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası

Şarkıcı Melike Şahin ismini tescil ettirmek isterken adının daha önce bir müzik öğretmeni tarafından tescil edildiği ortaya çıkınca soluğu mahkemede aldı.

Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası - Resim: 1

Şarkıcı Melike Şahin, ismi için soluğu savcılıkta aldı.

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Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası - Resim: 2

İsminin, kendisiyle aynı ismi taşıyan müzik öğretmeni tarafından tescil ettirilip, tanınırlığından faydalanmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı.

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Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası - Resim: 3

Şarkıcı, davalıya ait ‘Melike Şahin’ markasının hükümsüz kılınmasını, isminin ticari amaçlarla kullanılmasının engellenmesini ve başkalarına devrinin önlenmesini talep etti.

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Melike Şahin'den ''Gerçek Melike benim'' davası - Resim: 4

Buna karşılık öğretmen Melike Şahin de davanın reddini talep etti. Markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini vurgulayan öğretmen itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı; “Sanatçı Melike Şahin 2017’de ünlü olmuştur. Müvekkil ise eskiden beri tanınmıştır. Sanat, müzik, tekvando ve pilates alanında bu markayı tescil ettirmiştir. Ayrıca davacının ismi ‘Melike Şahin Arpalık’tır”

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