Melis İşiten ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Bundan yaklaşık 7 yıl önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğini noktalayan güzel oyuncu Melis İşiten "10 kişiyle flört ediyorum" dediğine dair tartışmalarla ilgili sessizliğini bozdu.
Ekranların güzel oyuncularından Melis İşiten’in, YouTube platformunda yayımlanan 'Zaten Şov' adlı programında Oğuzhan Uğur ile yaptığı flört diyaloğu sosyal medyayı ikiye böldü.
Programda sarf ettiği, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr insanlar istediği kadar flört edebilir" ifadelerinin ciddi sanılması üzerine ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
"10 kişiyle flört ediyorum" sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Melis İşiten, sessizliğini bozdu.
Gelen tepkiler ve haberlerin ardından bir paylaşım yapan İşiten, sözlerinin bir eğlence programı formatında yapılan "şaka" olduğunu vurguladı. Takipçilerine sakinlik çağrısında bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
