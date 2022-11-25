Melis Sezen annesinin doğum gününü böyle kutladı

"İYİ Kİ VARSIN"



Melis Sezen, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, paylaşımında "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz." ifadelerine yer verdi.