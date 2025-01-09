Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı
Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen şimdi de Harper's Bazaar dergisi için kameralar karşısına geçti ve reklam yüzü olduğu Lexus markası için mankenleri kıskandıran pozlar verdi.
Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Melis Sezen Harper's Bazaar dergisinin kapağında yer aldı.
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Güzel oyuncu reklam yüzü olduğu Lexus markasına ait otomobille verdiği pozlarla genç mankenlere taş çıkardı.
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Şimdilerde DEHA adlı diziside İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in sosyal medyada paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.
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