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  4. Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı

Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı

Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen şimdi de Harper's Bazaar dergisi için kameralar karşısına geçti ve reklam yüzü olduğu Lexus markası için mankenleri kıskandıran pozlar verdi.

Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı - Resim: 1

Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Melis Sezen Harper's Bazaar dergisinin kapağında yer aldı.

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Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı - Resim: 2

Güzel oyuncu reklam yüzü olduğu Lexus markasına ait otomobille verdiği pozlarla genç mankenlere taş çıkardı.

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Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı - Resim: 3

Şimdilerde DEHA adlı diziside İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in sosyal medyada paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.

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Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı - Resim: 4
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