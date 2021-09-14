Melis Sezen derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, kanalın yeni sezon çekimlerine katıldı. Çekimde beyaz bir elbise tercih eden oyuncu, cüretkar pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.