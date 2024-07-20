Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen, yaz tatilinde rotasını İtalya'ya çevirdi. Sıcak yaz günlerinde denizden paylaşım yapan ünlüler kervanına kırmızı bikinisiyle katılan Melis Sezen'in formu ise dikkatlerden kaçmadı.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Taro Emir Tekin, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen gibi isimlerin olduğu 'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Melis Sezen yeni sezon öncesinde yazın tadını çıkartıyor.
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Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde buluşmaya hazırlanan Melis Sezen bikinili pozlarıyla olay oldu.
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Melis Sezen özellikle fit hali ve neredeyse baklava baklava gözükecek karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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