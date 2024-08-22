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  4. Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı

Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan şimdilerde ise Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşacağı "Son of A Rich" filmi için kamera karşısına geçen güzel Melis Sezen Septimius Ödül Töreni'ne kırmızı elbisesi ile damgasını vurdu.

Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı - Resim: 1

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde Türkiye'yi temsil eden oyuncu Melis Sezen, kırmızı elbisesi ile geceye damga vurdu.

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Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı - Resim: 2

Törende tek Türk oyuncu adayı olan Sezen kırmızı elbisesiyle büyük beğeni topladı.

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Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı - Resim: 3

Gece boyunca bol bol röportaj veren oyuncu, tören sonrası da Amsterdam sokaklarında tur attı.

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Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı - Resim: 4
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