Melis Sezen ödül gecesini ''kırmızıya'' boyadı; bakan ondan gözünü alamadı
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan şimdilerde ise Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşacağı "Son of A Rich" filmi için kamera karşısına geçen güzel Melis Sezen Septimius Ödül Töreni'ne kırmızı elbisesi ile damgasını vurdu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde Türkiye'yi temsil eden oyuncu Melis Sezen, kırmızı elbisesi ile geceye damga vurdu.
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Törende tek Türk oyuncu adayı olan Sezen kırmızı elbisesiyle büyük beğeni topladı.
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Gece boyunca bol bol röportaj veren oyuncu, tören sonrası da Amsterdam sokaklarında tur attı.
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