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Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen cesut tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 1

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 

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Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sezen, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle büyük yankı uyandırıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor. 

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Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 3

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 4

CESUR KARELERİYLE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Şimdilerde İtalya'da dolu dizign bir talil yapan Sezen'in cesur kareleri büyük yankı uyandırdı. 

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