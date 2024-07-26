Melis Sezen tatil pozlarıyla nefes kesti
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen cesut tatil pozlarıyla gündeme geldi.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sezen, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle büyük yankı uyandırıyor. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.
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Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
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CESUR KARELERİYLE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. Şimdilerde İtalya'da dolu dizign bir talil yapan Sezen'in cesur kareleri büyük yankı uyandırdı.
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