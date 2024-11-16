Melis Sezen'den ''aşk'' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren Sezen, "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu. Çok özelim, aşktan bahsetmeyi sevmiyorum. Aşk çok özel bir duygu ve öyle kalmasını istiyorum." dedi.