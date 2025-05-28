Melis Sezen'den Deha dizisinin final yapması sonrasında sürpriz karar
Show TV ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Deha'da İmre karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, Deha dizisinin final yapmasının ardından yeni bir proje için imzayı attı...
Show TV'de başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha dizisinin İmre'si Melis Sezen dizinin final yapmasının ardından yeni bir proje için imzayı attı.
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Melis Sezen Öner Arslanel yapımcılığında hayata geçirilen “Leyla Hâli” dizisinin başrolünde yer alacak.
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Melis Sezen, dizide yetimhanede büyümüş, hayalperest ve duygusal bir karakter olan Leyla'ya hayat verecek.
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Dizide Kumru adını verdiği halasıyla birlikte yaşayan Leyla, mutfakta geçirdiği zamanla hayallerini süsleyen bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak.
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