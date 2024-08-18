Melis Sezen'den Kerem Bursin ile dudak dudağa ''Son Of Rich'' pozları
Biri ekranların en yakışıklı diğeri en güzel oyuncuları arasında yer alan Kerem Bürsin ve Melis Sezen başrollerini paylaştıkları "Son of A Rich" filminin çekimlerinden dudak dudağa pozlarıyla dikkat çekti.
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in rol aldığı 'Son of a Rich' filminden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
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Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son of a Rich' filminin başrollerinde Melis Sezen ile Kerem Bürsin yer alıyor.
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Kerem Bürsin'in 'Mete', Melis Sezen'in ise 'Asena' karakterine hayat verdiği filmden son kareleri Melis Sezen paylaştı.
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İkilinin sarmaş dolaş ve dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.
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