Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı
Çeşme'de tatil yapan oyuncu Melis Sezen'in şezlongda uzanarak verdiği pozlar olay oldu.
Son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Melis Sezen , Endonezya'nın Bali Adası'ndan sonra soluğu Çeşme'de aldı.
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Tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen, şezlongda uzanarak poz verdi. O anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarındaki bir ayrıntı takipçilerinin dikkatini çekti.
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Melis Sezen'in oldukça büyük görünen ayakları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, Sezen'in ayak numarasını tahmin etmeye çalıştı.
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İşte o yorumlardan bazıları:
Abla ayağın kaç numara?
Ayaklar 45 numara gibi duruyor.
Ayaklar 48 numara sanırım...
Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu!
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