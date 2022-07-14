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Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı

Çeşme'de tatil yapan oyuncu Melis Sezen'in şezlongda uzanarak verdiği pozlar olay oldu.

Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Melis Sezen , Endonezya'nın Bali Adası'ndan sonra soluğu Çeşme'de aldı. 

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Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen, şezlongda uzanarak poz verdi. O anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarındaki bir ayrıntı takipçilerinin dikkatini çekti. 

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Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Melis Sezen'in oldukça büyük görünen ayakları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, Sezen'in ayak numarasını tahmin etmeye çalıştı. 

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Melis Sezen'in ayakları sosyal medyayı salladı - Resim: 4

İşte o yorumlardan bazıları:

Abla ayağın kaç numara?
 
Ayaklar 45 numara gibi duruyor.
 
Ayaklar 48 numara sanırım...
 
Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu!

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