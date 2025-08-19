  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Melis Sezen'i cesur dekolteli tercihi nedeniyle fena ''ti''ye aldılar!

Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu

Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen katıldığı bir etkinlik için tercih ettiği cesur kıyafetiyle hayranlarını ikiye böldü.

Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu - Resim: 1

Geçen sezon final yapan Deha'da İmre karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, yeni sezonda ise Arslanel yapımcılığında hayata geçirilen “Leyla Hâli” dizisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

1 / 14
Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu - Resim: 2

Hem güzelliği, hem oyunculuğu hem de sempatik tavırları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen sık sık da giyim tarzıyla gündeme geliyor.

2 / 14
Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu - Resim: 3

Giyim tarzında genellikle göğüs bölgesi dekoltesini sevdiği bilinen Melis Sezen'in son paylaşımları da dikkat çekti.

3 / 14
Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu - Resim: 4

28 yaşındaki güzel oyuncu katıldığı bir etkinlik için seçtiği kıyafetle gündemde. 

4 / 14