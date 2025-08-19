Melis Sezen'in cesur tarzı yine olay oldu
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen katıldığı bir etkinlik için tercih ettiği cesur kıyafetiyle hayranlarını ikiye böldü.
Geçen sezon final yapan Deha'da İmre karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, yeni sezonda ise Arslanel yapımcılığında hayata geçirilen “Leyla Hâli” dizisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Hem güzelliği, hem oyunculuğu hem de sempatik tavırları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen sık sık da giyim tarzıyla gündeme geliyor.
Giyim tarzında genellikle göğüs bölgesi dekoltesini sevdiği bilinen Melis Sezen'in son paylaşımları da dikkat çekti.
28 yaşındaki güzel oyuncu katıldığı bir etkinlik için seçtiği kıyafetle gündemde.
