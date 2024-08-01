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  4. Apar topar evlenmişlerdi; Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk çifti bebek bekliyor

Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ?

Geçtiğimiz aylarda Yusuf Yazıcı ile hayatını sessiz sedasız birleştiren Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu iddia edildi

Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ? - Resim: 1

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlenmişti.

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Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ? - Resim: 2

Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

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Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ? - Resim: 3

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

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Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ? - Resim: 4

Birsen Altuntaş''ın haberine gçre; Pamuk’un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi.

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