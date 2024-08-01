Melisa Aslı Pamuk hakkında olay iddia: Jet evliliğin nedeni bebek mi ?
Geçtiğimiz aylarda Yusuf Yazıcı ile hayatını sessiz sedasız birleştiren Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu iddia edildi
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlenmişti.
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Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.
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Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.
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Birsen Altuntaş''ın haberine gçre; Pamuk’un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi.
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