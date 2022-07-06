Melisa Döngel estetiği abartınca alay konusu oldu

Sen Çal kapımı dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündemden düşmüyordu. Döngel bu defa yaptırdığı dudak estetiği ile gündem oldu. Estetiği fazla kaçıran oyuncu İnstagram'da dalga konusu oldu.