Melisa Döngel ile Deniz Şahin aşkı bitti
Rol aldığı dizilerle son zamanların en popüler oyuncularından biri haline gelen Melisa Döngel, geçtiğimiz nisan ayında "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" açıklamasını yapmıştı.
22 yaşındaki güzel, bu sözlerden bir hafta sonra Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yazı beraber geçiren sevgililerin ayrıldığı iddia edilmişti.
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Önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, hakkında çıkan 'ayrılık' dedikodularını doğruladı.
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Ünlü oyuncu, "Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki" ifadelerini kullandı.
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Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, mayıs ayında Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin'le birliktelik yaşadığını duyurmuştu.
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