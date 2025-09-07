Melisa Döngel yaz bitse de yaz tatilini bitirmedi; bikinili pozlarıyla mankenlere meydan okudu
Ekranların güzel oyuncusu Melisa Döngel, geride kalan yaz aylarına rağmen yaz tatilini sürdürürken tatil pozlarıyla pozlarıyla mankenlere adeta meydan okudu
'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi birçok yapımda rol olan Melisa Döngel, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
İş insanı Samir Balkan ile aşk yaşayan güzel oyuncu Melisa Döngel'in bu ilişkisi kısa sürmüştü.
Melisa Döngel sezonun sona ermesine rağmen Bodrum tatiline devam ediyor.
Ünlü isim, yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.
