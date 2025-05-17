Melisa Döngel'den Haluk Bilginer ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine rest
Disney Plus'ta yayınlanacak olan Sekizinci Aile dizisi için ünlü oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte kameralar karşısına geçen Melisa Döngel sosyal medyada yer alan ve Haluk Bilginer ile arasındaki 45 yaşlık farka için gelen eleştirilere cevap verdi.
Disney Plus'ta 8 bölüm yayınlanacak olan Sekizinci Aile dizisi için geri sayım başladı.
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Haluk Bilginer ile Melisa Döngel'in başrollerini paylaşacağı dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi birbirinden ünlü isimler de yer alacak.
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Dizide bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in partnerinin çocuklarından bile genç olması gerekiyordu. Ancak aralarında 45 yaş fark bulunan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada çok konuşuldu.
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Melisa Döngel sosyal medyada yer alan ve Haluk Bilginer ile arasındaki 45 yaşlık farka için gelen eleştirilere cevap verdi.
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