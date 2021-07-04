Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Elmalı davası olayından sonra ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.