Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara maruz kaldığı iddia edildi. Yaşadığı travmayı atlatabilmek için psikolojik destek alan oyuncunun, şimdi de kardeşinin velayeti için hapisteki babasıyla mahkemelik olduğu öğrenildi.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Elmalı davası olayından sonra ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.
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İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi.
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Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü.
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