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  3. 07 Eylül 2020 01:27

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

Aşklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, ilk kez el ele görüntülendi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’le 3 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir başka oyuncuyla; Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran çift, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

 İlk kez el ele görüntülenen âşıklar, “Rutin doktor kontrolümüz vardı, şimdi gidiyoruz” dedi. 

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

Yönetmenlik yaptığı filmlerle adından söz ettirmeye başlayan Umut Evirgen, “Melisa Hanım’la bir proje gelir mi?” sorusuna da “Magazine girmeyelim” diye yanıt verdi.

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez el ele

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