Melisa Sözen'den estetik itirafı

Hürriyet'in aktardığı habere göre 35 yaşındaki Sözen’in açıklamalarından satır başları şöyle: "Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm. Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim… Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi."