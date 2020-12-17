Melisa Sözen'den estetik itirafı
Ünlü oyuncu Melisa Sözen, katıldığı bir Youtube programında, ‘hiç estetiği olmadığını ancak botoks yaptırdığını’ söyledi. Sözen ayrıca bir dönem dolgu yaptırdığını ancak hiçbir işe yaramadığını anlattı.
Melisa Sözen, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Merak edilenlerini anlatan Sözen, ‘hiç estetiği olmadığını’ söyledi.
Hürriyet'in aktardığı habere göre 35 yaşındaki Sözen’in açıklamalarından satır başları şöyle: "Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm. Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim… Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi."
HİÇ ESTETİĞİM YOK! "Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığı her hareket aynı gibiydi." "BOTOKS YAPTIRIYORUM" İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.