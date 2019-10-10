Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak
Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşında biriyle evlilik yapmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Meltem Miraloğlu hakkındaki yeni iddialar Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme geldi.
Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi.