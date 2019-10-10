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  3. 10 Ekim 2019 15:02

Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak

Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelin rolüyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşında biriyle evlilik yapmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak

'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak

Meltem Miraloğlu hakkındaki yeni iddialar Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme geldi.

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Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak

Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi.

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Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood yıldızı yapacak

Genç oyuncunun 2. Sayfa programına ulaşan arkadaşları ise "Psikolojik olarak sorunları var. Çok sağlıklı kararlar veremiyor. Lütfen Meltem'i hep birlikte kurtaralım." diyerek yardım istedi.

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