Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia
'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. '2.Sayfa' programında bugün yer alan habere göre Meltem Miraloğlu ve evlili
Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.
'2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.