Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden iddia

Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın evet der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın.