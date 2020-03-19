Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı
Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni haber geldi. Ünlüler dünyasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'ın ortaya çıkardığı evlilikte sona gelindiği iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni haber geldi. Ünlüler dünyasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'ın ortaya çıkardığı evlilikte sona gelindiği iddia edildi.
RESMEN BOŞANDI! Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullandı.
Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.