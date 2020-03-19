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  3. 19 Mart 2020 16:50

Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı

Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni haber geldi. Ünlüler dünyasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'ın ortaya çıkardığı evlilikte sona gelindiği iddia edildi.

Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı

Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni haber geldi. Ünlüler dünyasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'ın ortaya çıkardığı evlilikte sona gelindiği iddia edildi.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı

RESMEN BOŞANDI! Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullandı.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı

Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşinden resmen boşandı

Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi.

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