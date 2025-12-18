  1. Anasayfa
  4. Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu

Meltem Miraloğlu, ''Papazla evlendi, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu

Yıllar önce Hayat Devam Ediyor adlı dizide canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle olay olan ve son olarak hakkında "bir papazla evlenip dinini değiştirdi" iddiaları ortaya atılan Meltem Miraloğlu'ndan ilk açıklama geldi.gündemde...

“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle Türkiye’de tanınan ve ardından kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmıştı.

2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen, 2017’de ise boşanan Miraloğlu, daha sonra ABD’ye gitmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. 

Bu evliliğin ardından Miraloğlu’nun boşandığı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve geçimini temizlik işleri yaparak sağladığı öne sürülmüştü.

ABD’li rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği, ayrıca vaftiz olarak Hristiyanlığı seçtiği ve bu dine ait ayinleri yerine getirmeye başladığı iddiaları kamuoyunda yer aldı.

