''Memik Dede''ye veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

'SANATA ÇOK İYİ BAKAN, DÜNYAYI ÇOK İYİ GÖREN BİRİYDİ'

Cenazeye katılan oyuncu Tülin Oral, “Benden 2 yaş büyüktü, 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Çok iyi bir çiftti, ikisi de çok iyi sanatçıydı. Eşi hem keman çalardı, keman bölümü mezunuydu, hem de çok iyi bir ressamdı. Son zamanlarda o da benim resmimi yapacaktı ama o da nasip olmadı. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Arkadaş olmanın dışında, meslektaş olarak da son derece uyumluydu. Zaten Arif çok uyumlu bir insandı. Bütün arkadaşlarıyla çok iyiydi, çok zarifti. Son derece anlayışlı, sanata çok iyi bakan, dünyayı çok iyi gören biriydi. Sohbetlerimizde çok mutlu olurdum, onunla konuşmaktan dünyam açılırdı hatta. 'Yabancı Damat'ta gerçekten ikimiz de çok iyi çalıştık, çok güldük beraber. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok üzgünüm. Yapacak başka bir şey yok, söyleyecek bir şey de yok, arkasından üzülmekten başka" dedi.