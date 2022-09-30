Memleketinde fabrika kurmuştu: Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da ilgi gördü

Ürünlerini Türkiye'deki en yaygın ve prestijli firmalara göndermekte kalmayıp, güçlü öz kaynak ve yüksek üretim kapasitesi sayesinde Almanya, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyor.