Menajerimi Ara dizisi final yapıyor
Star TV'de yayınlanan ve bir menajerlik ajansındaki menajerlerin yaşadıkları olayları konu alan Menajerimi Ara dizisi final tarihini duyurdu.
Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisinden sevenlerine kötü haber geldi.
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Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla yayınlanmaya başlayan ancak istenildiği gibi devam etmeyen dizinin reytinglerinde düşüş yaşanmıştı.
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27 Haziran Pazar günü 43. bölümü ile ekrana gelen Menajerimi Ara, 45. bölümüyle final yapacak. Menajerimi Ara'nın final bölümü 11 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak.
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Menajerimi Ara'nın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda da dizinin 45. bölümde final yapacağı açıklandı. Resmi hesaptan şu paylaşım yapıldı:
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