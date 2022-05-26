Merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisinin fragmanı yayınlandı: İşte Kuş Uçuşu dizisinin konusu ve kadrosu
Efsane kadrosuyla Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizisi fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisinin konusu ve kadrosu...
Kuş Uçuşu konusu ne? Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Netflix dizisi Kuş Uçuşu'ndan fragman yayınlandı. Kuş Uçuşu oyuncuları kimler? Dev oyuncu kadrosuyla diziseverlere büyük heyecan yaratan Kuş Uçuşu dizisinin, izleyici ile buluşmasına az kaldı. Kuş Uçuşu ne zaman başlıyor? Kuş Uçuşu dizisinin detayları haberimizde...
Kuş Uçuşu konusu ne?
Netflix, “Bu bir av ve avcı hikayesidir. Ormanda izlenen bir aslan ve yüksekten uçan avcı bir kuşun hikayesi. Kuş uçtukça, aslanın tüyleri ürperir. Bunun yaklaşan tehlike ve hatta onun sonu olduğunu bilemez. Çünkü o aslandır. Bir kuş tarafından öldürülebileceğini düşünmez bile.” açıklamasıyla yerli Netflix dizisi Kuş Uçuşu dizisini anlattı.
Yapımcılığını Kerem Çatay, yapımını ise Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme alıyor. Kuş Uçuşu dizisinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor. Netflix yapımı dizi 8 bölümden oluşuyor. Kuş Uçuşu dizisi; ünlü bir program sunucusu olan Lale ile kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine kuş uçuşu gitmeye çalışan bir stajyer olan Aslı'nın arasında geçen baskın çıkma mücadelesini merkezine alarak dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatıyor.
Kuş Uçuşu oyuncuları kimler?
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisiyle ilk kez bir araya geldi. İzleyiciler iki başarılı partnerin tekrar birlikte rol alacağını öğrenince mutluluklarını gizleyemediler.