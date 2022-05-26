Merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisinin fragmanı yayınlandı: İşte Kuş Uçuşu dizisinin konusu ve kadrosu

Kuş Uçuşu konusu ne?

Netflix, “Bu bir av ve avcı hikayesidir. Ormanda izlenen bir aslan ve yüksekten uçan avcı bir kuşun hikayesi. Kuş uçtukça, aslanın tüyleri ürperir. Bunun yaklaşan tehlike ve hatta onun sonu olduğunu bilemez. Çünkü o aslandır. Bir kuş tarafından öldürülebileceğini düşünmez bile.” açıklamasıyla yerli Netflix dizisi Kuş Uçuşu dizisini anlattı.