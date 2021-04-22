Meral Kaplan Seçkin Piriler’in evini bastı
Meral Kaplan 2011 yılında iş insanı Erhan Kanioğlu ile nikah masasına oturmuş 2018 yılında da ihanete ve şiddete uğradığını söyleyerek boşanma davası açmıştı.
Meral Kaplan 2011 yılında iş insanı Erhan Kanioğlu ile nikah masasına oturmuş 2018 yılında da ihanete ve şiddete uğradığını söyleyerek boşanma davası açmıştı.
2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan maddi-manevi toplam 1 milyon 50 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu.
KIZININ VELAYETİNİ KAYBETTİ
Dava önceki gün sonuçlandı. Mahkeme 6 yaşındaki kızları Ela'nın velayetini baba Erhan Kanioğlu'na verdi. Meral Kaplan'ın tazminat isteğini reddetti. Üstelik eski eşine 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
SEÇKİN PİRİLER'İN EVİNİ BASTI
Mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, "Şiddet gördüm ama ispatlayamadım. 6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim" dedi.